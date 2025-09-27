Ричмонд
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области

в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта.

Источник: Аргументы и факты

В Волгоградской области системы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области, уточнив, что жертв нет.

Согласно опубликованному сообщению, российское оборонное ведомство отразило атаку БПЛА над территорией Волгоградской области этой ночью.

Указано, что падение фрагментов сбитых дронов привело к повреждениям двух торговых объектов в Красноармейском районе Волгограда. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за три часа сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ.

