ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области системы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области, уточнив, что жертв нет.
Согласно опубликованному сообщению, российское оборонное ведомство отразило атаку БПЛА над территорией Волгоградской области этой ночью.
Указано, что падение фрагментов сбитых дронов привело к повреждениям двух торговых объектов в Красноармейском районе Волгограда. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за три часа сбили шесть беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше