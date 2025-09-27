Под Смоленском полностью потушили пожар после столкновения грузовика с поездом

Напомним, авария в Смоленской области на железнодорожных путях произошла 26 сентября. В результате столкновения товарного поезда с грузовиком часть состава сошла с рельсов. Пожарные смогли предотвратить распространение пламени на вагоны с древесиной. В результате инцидента отменили несколько поездов между Россией и Белоруссией. Водитель грузовика, который проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде, погиб на месте.