В Омской области в ДТП погибла пассажирка иномарки

Вчера, около 18:00, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в районе дома № 155 по улице Красноярский тракт. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
«По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля “Лада Приора” при выполнении левого поворота не уступил дорогу автомобилю “Opel”, который в этот момент совершал обгон. За рулём иномарки находился мужчина 1956 года рождения», — отметили в ведомстве.
В результате столкновения пассажирка «Opel» — женщина того же года рождения — получила тяжелые травмы и скончалась на месте до приезда медиков. Назначена доследственная проверка, в ходе которой будут установлены точные причины и обстоятельства аварии, а также определена степень вины участников ДТП.
