В Омской области в ДТП погибла пассажирка иномарки

В результате столкновения пассажирка «Opel» — женщина того же года рождения — получила тяжелые травмы и скончалась на месте до приезда медиков. Назначена доследственная проверка, в ходе которой будут установлены точные причины и обстоятельства аварии, а также определена степень вины участников ДТП.