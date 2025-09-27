ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками (БПЛА) город Стародуб в Брянской области. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки в многоквартирном доме повреждена кровля. Второй беспилотник упал рядом с жилым зданием, после чего жильцов временно эвакуировали для обеспечения безопасности.
Губернатор отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении.
В этот же день жители Волгограда сообщили о серии взрывов, прозвучавших в небе над городом. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам.