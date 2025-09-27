Выпил — ослеп и умер: эксперты раскрыли опасность суррогата из Сланцев

В Сланцевском районе Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Сначала стало известно о семи погибших, но вскоре СМИ сообщили, что количеств жертв возросло до 19 человек. Прокуратура Ленобласти взяла расследование дела на контроль. Специалисты раскрыли aif.ru опасность напитка из Сланцев.
Подозреваемая работает в детсаду.
Подозреваемые на данный момент задержаны. Это 78-летний мужчина, по предварительным данным, продававший алкоголь, и изготовлявшая суррогат 60-летняя женщина, воспитательница одного из местных городских детских садов.
«Воспитательница, о которой вы говорите, сейчас в длительном отпуске находится, до конца октября, и ее нет на рабочем месте. Поэтому я не обладаю никакой информацией», — сказала aif.ru заведующая детсадом Татьяна Павлюченкова.
Собеседница издания охарактеризовала сотрудника как «очень прекрасного человека и хорошего специалиста».
«По работе нареканий нет. Про ее семью и личную жизнь ничего не знаю, как и то, чем она занимается в нерабочее время», — сказала заведующая.
Для суррогата использовали метанол.
54-летний житель Сланцевского района Юрий после употребления суррогатного алкоголя буквально приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября. По словам жены мужчины, он был очень плохом состоянии и перед тем как потерять сознание успел только сказать, что умирает. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть.
По одной из версий, причиной массового отравления мог стать метанол, накопившийся в первых фракциях самогонного аппарата и затем попавший в готовый продукт. Врач-токсиколог Хугас Поркшеян оценил возможную причину трагедии.
«Никакие пары такой массовой смерти не дадут, никакой самогонный аппарат тоже не даст. Скорее всего, это был в чистом виде метиловый спирт или разбавленный, который использовали вместо этилового. Потому что суррогаты, сивушные масла, образующиеся в процессе дистилляции, конечно, вредные, но не настолько смертельные. С моей точки зрения, других вариантов нет», — отметил Поркшеян.
«Вообще, получить с помощью самогонного аппарата напиток, который убивает, практически нереально. Да, очень плохо может быть, да, могут быть последствия, но массовые случаи, как правило, связаны именно с заменой этилового спирта на метиловый», — сказал собеседник aif.ru.
Поркшеян добавил, было ли использование технического спирта злонамеренным или это произошло по незнанию или какому-то стечению обстоятельств, невнимательности, должны разбираться правоохранители.
Шансы выжить небольшие.
Врач-нарколог Василий Шуров согласился с токсикологом, а также рассказал о страшных последствиях отравления суррогатным алкоголем с содержанием метилового спирта.
«Я согласен, что это был какой-то технический спирт с большим содержанием метанола. Хотя даже когда мы говорим о подобном самогоноварении, вряд ли кто-то делает двойную очистку и убирает первач, содержащий метанол. Поэтому варианты могут быть разные, но, судя по количеству обнаруженных и изъятых канистр, скорее всего, разбавили метиловым спиртом», — сказал Шуров.
Он отметил, что такой напиток пахнет как спирт, на вкус как спирт, и эффект опьянения дает.
«Первые симптомы отравления метанолом проявляются через 6−8 часов, когда накапливается формальдегид. Нарушается зрение, работа почек, органов дыхания, нарушается сознание. Уже на стадии, когда очевидно, что ты напился метанола, помочь очень тяжело», — отметил нарколог.
Шуров добавил, что шансы выжить от отравления метанолом зависят от разных факторов: от дозы, от того, как быстро был употреблен напиток, от веса человека.
«Смертельная доза метанола примерно 1 грамм на килограмм веса, и если человек выпил меньше, у него, соответственно, есть шансы стать инвалидом, но выжить», — сказал врач.
Специалисты отмечают, при тяжелом отравлении метиловым спиртом буквально через 12 часов после его употребления человек может впасть в кому, а к концу дня возможен уже летальный исход. Если же больного успевают спасти, то в 80 процентах случаев человек теряет зрение.