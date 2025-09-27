Ричмонд
Пять дронов ВСУ атаковали сразу несколько районов Воронежской области

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников», — сообщил Гусев в своем telegram-канале.

Он отметил, что благодаря слаженной работе дежурных расчетов угрозу удалось ликвидировать без последствий для местных жителей и инфраструктуры. Власти уточнили, что за последние недели в регионе усилили меры безопасности на случай возможных атак.

Атаки беспилотников на Воронежскую область фиксируются регулярно. В августе силы ПВО уже уничтожали около пяти БПЛА, тогда был ранен сотрудник железнодорожной станции и повреждена инфраструктура. За последние недели в регионе неоднократно объявлялась тревога из-за подобных инцидентов, однако благодаря усиленным мерам безопасности жертв и разрушений удается избежать.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
