Ревнивая жительница Прикамья устроила поджог в доме экс-супруга

— Следствие установило, что ночью, на почве ревности, женщина подожгла дом, в котором проживает ее бывший муж. В результате пожара сгорела веранда и общая кровля жилища. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, в момент происшествия экс-супруг не находился в доме, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.