Ревнивая жительница Прикамья устроила поджог в доме экс-супруга

В Чернушке задержана 37-летняя местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.
— Следствие установило, что ночью, на почве ревности, женщина подожгла дом, в котором проживает ее бывший муж. В результате пожара сгорела веранда и общая кровля жилища. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, в момент происшествия экс-супруг не находился в доме, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы.