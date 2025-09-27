Министерство обороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным военного ведомства, российские системы противовоздушной обороны в ночь на 27 сентября перехватили и уничтожили в общей сложности 55 украинских беспилотников.
Над Ростовской областью уничтожили 27 беспилотников. Над Брянской областью сбили восемь аппаратов, а над Астраханской и Воронежской областями — по шесть единиц.
Еще пять дронов перехватили над Волгоградской областью. Над Курской областью силы ПВО уничтожили две воздушных цели, а над Белгородской областью — один беспилотный летательный аппарат.
Киевский режим пытается атаковать территорию России, причем намеренно выбирает для своих ударов гражданские объекты. Сообщается, что в среду, 24 сентября, ВСУ направили свои беспилотники на центр Новороссийска. Обломки украинских БПЛА рухнули на курортный город в разгар дня. Из-за этого пострадало по меньшей мере семь человек.