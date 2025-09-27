Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 55 беспилотников ВСУ над регионами РФ

В ночь на 27 сентября силы ПВО уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над семью регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным военного ведомства, российские системы противовоздушной обороны в ночь на 27 сентября перехватили и уничтожили в общей сложности 55 украинских беспилотников.

Над Ростовской областью уничтожили 27 беспилотников. Над Брянской областью сбили восемь аппаратов, а над Астраханской и Воронежской областями — по шесть единиц.

Еще пять дронов перехватили над Волгоградской областью. Над Курской областью силы ПВО уничтожили две воздушных цели, а над Белгородской областью — один беспилотный летательный аппарат.

Киевский режим пытается атаковать территорию России, причем намеренно выбирает для своих ударов гражданские объекты. Сообщается, что в среду, 24 сентября, ВСУ направили свои беспилотники на центр Новороссийска. Обломки украинских БПЛА рухнули на курортный город в разгар дня. Из-за этого пострадало по меньшей мере семь человек.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше