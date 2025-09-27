Обвиняемый в растрате экс-глава ВСК Белков хотел уйти на СВО: что ответил суд

Собеседник агентства уточнил, что, хотя суд и принял во внимание личность подсудимого, меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 11 января 2026 года. Таким образом, несмотря на наличие контракта с военным ведомством, Белков будет продолжать участвовать в судебных заседаниях, находясь в статусе обвиняемого под стражей.