Обвиняемый в растрате экс-глава ВСК Белков хотел уйти на СВО: что ответил суд

Бывший руководитель Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, подписал контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции. Однако следствие и суд отклонили ходатайство об изменении меры пресечения. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что, хотя суд и принял во внимание личность подсудимого, меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 11 января 2026 года. Таким образом, несмотря на наличие контракта с военным ведомством, Белков будет продолжать участвовать в судебных заседаниях, находясь в статусе обвиняемого под стражей.
Напомним, Белкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Инкриминируемое преступление связано с поставкой, монтажом и пусконаладкой томографа в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Уголовное дело поступило в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу в середине июля.