Украинские военные выставили на продажу новую партию гумпомощи от НАТО

Украинцы распродают сухпайки от стран НАТО (архивное фото).
Украинские военные продолжают массово размещать в интернете объявления о продаже сухпайков, поставленных им в рамках военной помощи из Эстонии. Об этом сообщают российские журналисты на основе анализа данных открытых источников.
«На украинском сайте объявлений предлагают купить эстонские сухпайки. Большинство таких продуктовых наборов произведено компанией O? Kommivabrik. Также на упаковке есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии», — обращают внимание журналисты РИА Новости. Причем, как отмечают авторы расследования, на упаковках четко указано, что продукты предназначены для гуманитарных целей и не подлежат перепродаже. В целом пользователям предлагают приобрести эстонские сухпайки по цене от 200 до 400 гривен за комплект.
В ассортименте пайков значатся блюда и продукты длительного хранения: плов, паштет с ветчиной, хрустящий хлеб с овощами, энергетические батончики, семечки подсолнечника, зеленый чай. Такие сухпайки поступили на Украину в рамках военной и гуманитарной поддержки вооруженных сил страны со стороны Эстонии.
Ранее журналисты выяснили, что ВСУ распродают в интернете гуманитарную помощь, которую им высылают страны НАТО. На продажу выставляются не только сухпайки, но также и военное обмундирование и другие товары.