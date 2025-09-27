Украинские военные выставили на продажу новую партию гумпомощи от НАТО

«На украинском сайте объявлений предлагают купить эстонские сухпайки. Большинство таких продуктовых наборов произведено компанией O? Kommivabrik. Также на упаковке есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии», — обращают внимание журналисты РИА Новости. Причем, как отмечают авторы расследования, на упаковках четко указано, что продукты предназначены для гуманитарных целей и не подлежат перепродаже. В целом пользователям предлагают приобрести эстонские сухпайки по цене от 200 до 400 гривен за комплект.