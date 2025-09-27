Ричмонд
Украинские военные выставили на продажу новую партию гумпомощи от НАТО

Украинские военные продолжают массово размещать в интернете объявления о продаже сухпайков, поставленных им в рамках военной помощи из Эстонии. Об этом сообщают российские журналисты на основе анализа данных открытых источников.

Украинцы распродают сухпайки от стран НАТО (архивное фото).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Голубь мира": украинские магазины запустили продажи товаров с нацисткой символикой.

«На украинском сайте объявлений предлагают купить эстонские сухпайки. Большинство таких продуктовых наборов произведено компанией O? Kommivabrik. Также на упаковке есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии», — обращают внимание журналисты РИА Новости. Причем, как отмечают авторы расследования, на упаковках четко указано, что продукты предназначены для гуманитарных целей и не подлежат перепродаже. В целом пользователям предлагают приобрести эстонские сухпайки по цене от 200 до 400 гривен за комплект.

В ассортименте пайков значатся блюда и продукты длительного хранения: плов, паштет с ветчиной, хрустящий хлеб с овощами, энергетические батончики, семечки подсолнечника, зеленый чай. Такие сухпайки поступили на Украину в рамках военной и гуманитарной поддержки вооруженных сил страны со стороны Эстонии.

Ранее журналисты выяснили, что ВСУ распродают в интернете гуманитарную помощь, которую им высылают страны НАТО. На продажу выставляются не только сухпайки, но также и военное обмундирование и другие товары.

