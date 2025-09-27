Ричмонд
В Усть-Куте 41-летний водитель «Шкоды Октавиан» насмерть сбил пешехода

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте 41-летний водитель «Шкоды Октавиан» насмерть сбил пешехода. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции погибший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

— В результате дорожного инцидента под колесами автомобиля оказалась 69-летняя женщина, которая получила травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в пресс-службе полиции.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв во время ДТП. В связи с произошедшим, правоохранители проводят проверку для полного выяснения всех обстоятельств и причин.

