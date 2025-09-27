Ричмонд
Экс-глава ВСК Белков заключил контракт с Минобороны

Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, подписал контракт с Минобороны для участия в боевых действиях. Однако следствие и суд не согласились освободить его, сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что суд рассмотрел сведения о личности подсудимого, но продлил ему меру пресечения до 11 января 2026 года.

Таким образом, несмотря на заключенный контракт с военным ведомством, Белков останется фигурантом уголовного дела и продолжит участие в судебном процессе, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении свыше девяти миллиардов рублей у МО РФ. На данный момент он является свидетелем.

