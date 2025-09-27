Ричмонд
Ночью над российским небом уничтожили более полусотни беспилотников

В ночь на 27 сентября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников в шести регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного министерства. Оно размещено в Telegram.

Наибольшее количество беспилотников было сбито в Ростовской области — 27 аппаратов. В Брянской области уничтожено восемь дронов, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть, в Волгоградской — пять, в Курской области — два беспилотника. Еще один аппарат был перехвачен в небе над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее, в ночь на 22 сентября, российские средства ПВО уже отражали массированную атаку беспилотников: тогда было уничтожено 114 украинских дронов в различных регионах страны, включая Ростовскую, Белгородскую, Астраханскую и другие области. Подобные попытки атак с использованием БПЛА на территории России продолжаются регулярно, отмечали в Минобороны РФ.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
