Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система ПВО перехватила 55 украинских дронов за ночь над регионами России

Минобороны России сообщило об отражении воздушной атаки ВСУ. За ночь субботы, 27 сентября, средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 55 украинских дронов самолётного типа.

Источник: Life.ru

Наибольшая активность вражеских БПЛА фиксировалась над Ростовской областью — там сбили 27 аппаратов. Ещё восемь беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью. По шесть дронов пытались прорваться в воздушное пространство Астраханской и Воронежской областей, но были сбиты. В Волгоградской области ликвидировали пять воздушных целей, в Курской — две, ещё один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все угрозы были нейтрализованы, пострадавших и серьёзных разрушений на земле нет.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области расчёты ПВО уничтожили вражеские беспилотники сразу в нескольких районах. В Волгограде обломки одного из дронов задели торговые павильоны, но люди не пострадали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше