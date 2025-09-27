В Джизаке мужчина избил беременную жену и бросил в неё утюгом, узнав, что у них будет девочка

Молодая пара поженилась в феврале 2025 года. В июне супруги вместе отправились на приём к гинекологу, где им сообщили, что они ждут девочку. Эта новость стала поводом для вспышки агрессии со стороны мужчины. Уже по дороге домой он начал оскорблять супругу и требовать, чтобы она избавилась от будущего ребёнка.
Женщина попыталась объяснить мужу, что такое поведение недопустимо. Однако, вернувшись домой, он начал кричать, что «дочь не нужна», и стал избивать её по голове и лицу. На её вопрос: «Почему вы меня бьёте, если будет девочка, разве в этом моя вина?» мужчина продолжил оскорблять её и её семью унизительными словами.
Особенно жестоким был удар по левой стороне лица — в область уха, после чего у пострадавшей начались сильные боли, и она не смогла подняться. Когда она попыталась позвать свекровь, муж бросил в неё утюг, а затем во время ссоры несколько раз пнул в область поясницы.
На помощь женщине пришла свекровь, которая вызвала скорую помощь по короткому номеру 103. Медики, осмотрев пострадавшую, убедились, что она беременна, и приняли решение срочно доставить её в районное медицинское объединение, где ей была оказана первая помощь. После этого женщина переехала к своим родителям и проходила лечение в больнице.
Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 126−1 Уголовного кодекса («Семейное (бытовое) насилие») и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении (приговор есть в распоряжении редакции).