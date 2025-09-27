В Волгограде при падении обломков БПЛА повреждены два торговых объекта

В Волгограде при падении обломков БПЛА повреждены два нестационарных торговых объекта, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В своем Telegram-канале он сообщил, что ночью была отражена атака беспилотников ВСУ на регион. Повреждения нестационарных торговых объектов зафиксированы в Красноармейском районе Волгограда.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь обезвредили над территорией страны 55 украинских беспилотников.
