МЧС: Пожар после ДТП с грузовым поездом в Смоленской области ликвидировали

В Смоленской области ликвидировали пожар, возникший после столкновения грузового поезда и фуры на железнодорожном переезде. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По предварительным данным, авария произошла в районе станции Рыжиково. В результате происшествия локомотив и 18 вагонов сошли с рельсов, часть из них перевозила бензин.
В региональном управлении МЧС уточнили, что возгорание затронуло шесть цистерн с горючим. Вагоны отцепили, а огонь локализовали на площади около 400 квадратных метров.
По информации спасателей, машинист поезда и его помощник получили травмы средней тяжести. Пострадавших доставили в больницу, передает РИА Новости.
На Бакинской улице рядом с домом № 28а столкнулись два грузовика, движение в районе аварии было затруднено. Позднее на место ДТП прибыли городские экстренные службы.