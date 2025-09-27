«Уже печи разобрали»: зимняя катастрофа грозит жителям села в Актюбинской области

Телеканал рассказал, что в 110 км от Актобе есть небольшое село Аккайын, где живет больше 300 человек. Есть школа, клуб, амбулатория. В мае чиновники заявили о начале газификации. Люди уже разобрали печи, закупили котлы и с надеждой ждали зиму. И тут чиновники сообщили, что планы изменились и газ в этом году не подключат.