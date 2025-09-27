«Уже печи разобрали»: зимняя катастрофа грозит жителям села в Актюбинской области

Телеканал рассказал, что в 110 км от Актобе есть небольшое село Аккайын, где живет больше 300 человек. Есть школа, клуб, амбулатория. В мае чиновники заявили о начале газификации. Люди уже разобрали печи, закупили котлы и с надеждой ждали зиму. И тут чиновники сообщили, что планы изменились и газ в этом году не подключат.
Теперь сельчане в отчаянии. Ведь вместо газа им придется снова искать уголь. А это большие расходы. Местные говорят, что тонна стоит 27 тыс. тенге, на зиму нужно не меньше четырех. Для многих такие неожиданные перемены стали настоящим ударом по семейному бюджету.
«Мы все обрадовались, набрали газовые котлы — и сидели, ждали. И теперь нам пишет буквально позавчера наш аким в поселковую группу: “Газ в этом году не войдет”. Финансирования, говорит, нет. До поселка довели — финансирование есть. Почему в дом ввести газ нет финансирования? Куда делось?» — пожаловалась местная жительница Жумасулу Измухамбетова.
Финансирование действительно оказалось крайне скудным. Из 333 млн тенге, предусмотренных проектом, в этом году выделили только 10%. Остальное обещают позже.
«Из бюджета на данный момент выделено всего 10% — это 33 млн. Остальные работы ведутся за счет подрядной организации. Провели основную магистраль из села Каратаусай до села Аккайын, потом внутрипоселковые работы ведутся на данный момент», — прокомментировал аким Карачаевского сельского округа Жалгас Есбусинов.
По документам газ должен был появиться в домах уже к концу сентября. Но теперь чиновники заявляют: ждать придется до следующего лета. А на паспорт объекта, где указаны совсем другие сроки, в акимате просят просто не смотреть. Этот паспорт объекта висит на центральной улице Аккайына. Здесь все четко указано: начало строительства — 15 мая, окончание — 30 сентября.
Поэтому люди и возмущаются: почему вдруг сроки передвинули? Жителям Аккайына приходится готовиться к зиме с чувством полного разочарования и гнева. Газ, обещанный чиновниками, так и не принес в дома тепло. Село осталось с пустыми трубами и сорванными надеждами.