Бывшего генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова перевели из СИЗО в колонию общего режима для отбывания наказания. По данным правоохранительных органов, в субботу, 27 сентября, прошло этапирование в исправительное учреждение, расположенное в Коломне Московской области.
Сообщалось, что ранее Попов находился в СИЗО Тамбова. Теперь он будет отбывать срок в колонии, куда его доставили для дальнейшего исполнения приговора суда. 24 апреля экс-генерала признали виновным в мошенничестве, передает ТАСС.
Экс-командующего обвинили в хищении металлоконструкций, которые были направлены в качестве гуманитарной помощи в Запорожскую область. Почему в этом уголовном деле не нашлось потерпевших и сколько лет тюрьмы грозит Попову — в материале «Вечерней Москвы».
Также следователи выдвинули обвинения двум предпринимателям — бывшему гендиректору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину и бизнесмену Владимиру Шалгану. Им инкриминируют хищение около миллиарда рублей в рамках работ по восстановлению объектов в Запорожской области.