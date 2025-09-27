Бывшего генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

Экс-командующего обвинили в хищении металлоконструкций, которые были направлены в качестве гуманитарной помощи в Запорожскую область. Почему в этом уголовном деле не нашлось потерпевших и сколько лет тюрьмы грозит Попову — в материале «Вечерней Москвы».