16-летний водитель погиб в ДТП в Усольском районе

В Усольском районе около 5 часов утра 27 сентября произошла смертельная авария с участием 16-летнего водителя. Управляя автомобилем «Honda Fit», парень ехал со стороны поселка Железнодорожный в поселок Тельма. Как сообщили КП-Иркутск в региональной госавтоинспекции, в какой-то момент подросток не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидываем машины.
— Получил травмы, юного водителя доставили в больницу, где он и умер. Также на момент аварии в салоне иномарки были четыре пассажира в возрасте от 13 до 16 лет. Им здоровью ничего не угрожает, — уточнили в пресс-службе полиции.
Погибший был за рулем автомобиля, купленного его 15-летнему другу отцом всего два дня назад для обучения вождению.
За то, что отец передал управление автомобилем своему сыну, который не имел водительских прав, он будет оштрафован на 30 тысяч рублей.
С несовершеннолетними и их семьями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Следственный комитет завел уголовное дело.