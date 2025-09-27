В Ленобласти задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя

По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. При обыске в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).