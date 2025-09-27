В Ленобласти задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя

«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя», — написала она в своем Telegram-канале.
Третьим фигурантом дела оказался 54-летний житель города Сланцы, в гараже которого были найдены емкости со спиртосодержащей жидкостью. Уточняется, что сейчас продукция изъята для проведения экспертизы.
По словам Волк, правоохранители в ходе следствия также устанавливают, куда еще сбывался суррогат.
Ранее в этот день еще двум жителям Ленобласти предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, из-за которой погибли несколько человек.
О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области стало известно ранее в этот день. При этом всего за текущий месяц жертвами суррогата стали 19 человек.
По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. При обыске в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).