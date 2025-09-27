Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя

В Ленинградской области задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя. Об этом 27 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД

«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя», — написала она в своем Telegram-канале.

Третьим фигурантом дела оказался 54-летний житель города Сланцы, в гараже которого были найдены емкости со спиртосодержащей жидкостью. Уточняется, что сейчас продукция изъята для проведения экспертизы.

По словам Волк, правоохранители в ходе следствия также устанавливают, куда еще сбывался суррогат.

Ранее в этот день еще двум жителям Ленобласти предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, из-за которой погибли несколько человек.

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области стало известно ранее в этот день. При этом всего за текущий месяц жертвами суррогата стали 19 человек.

По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. При обыске в квартире Бойцова были обнаружены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 л с характерным запахом спиртосодержащей жидкости. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше