Под Ростовом из-за атаки БПЛА начался пожар на газораспределительной станции

Массированную атаку БПЛА отразили в шести районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 27 сентября была отражена массированная атака БПЛА. Ей подверглись северные районы Донского края.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь, в частности, ПВО подавили БПЛА в шести муниципалитетах: Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском.

В Кашарском районе в результате атаки вспыхнула трава. С огнем справились быстро.

— В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали, — прокомментировал глава Ростовской области.

