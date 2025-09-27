Ричмонд
В Кольцово таможенники пресекли ввоз смартфонов из-за границы

В Кольцово задержали двух пассажиров, пытавшихся провести незадекларированные смартфоны.

Источник: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово два пассажира пытались пронести незадекларированные смартфоны через «зеленый» коридор. Их остановили таможенники. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В первом случае пассажир, вылетавший в Душанбе, пытался вывезти из России четыре коробки с телефонами и 50 дисплеев. Мужчина пояснил, что работает инженером по ремонту телефонов и везет товар в магазин своего брата для использования в работе.

Второй инцидент произошел с пассажиром рейса «Наманган — Екатеринбург». При досмотре его багажа были обнаружены четыре коробки с новыми смартфонами. Мужчина заявил, что телефоны принадлежат его брату, который купил их в Узбекистане для друзей в России.

— В обоих случаях перевозимые товары представляют собой коммерческие партии, которые необходимо декларировать. Таможенные правила размещены на официальном сайте ФТС России. В международном терминале аэропорта установлены стенды с правилами, — отметил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.