Сорвавшийся кран протаранил автобус в Семее — трое пострадали

«26 сентября 2025 года в 18:20 часов инспектор-оператор Центра оперативного управления Департамента полиции области Абай по камерам видеонаблюдения зафиксировал дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Абая и Шакарима с участием маршрутного автобуса. На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи патрульной полиции. Прибывшие сотрудники установили, что водитель грузового манипулятора, совершая поворот на разрешающий сигнал светофора, задел краном, сорвавшимся с борта, пассажирский автобус, в салоне которого находились около 20 человек. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где после оказания помощи отпущены домой», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.
Водителя грузовика привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью пострадавших. Машину поместили на специализированную стоянку.
«На всем протяжении работы на месте происшествия полицейские обеспечивали регулирование дорожного движения на оживленном участке, не допустив образования заторов», — отметили в ДП.