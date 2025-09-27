Сорвавшийся кран протаранил автобус в Семее — трое пострадали

«26 сентября 2025 года в 18:20 часов инспектор-оператор Центра оперативного управления Департамента полиции области Абай по камерам видеонаблюдения зафиксировал дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Абая и Шакарима с участием маршрутного автобуса. На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи патрульной полиции. Прибывшие сотрудники установили, что водитель грузового манипулятора, совершая поворот на разрешающий сигнал светофора, задел краном, сорвавшимся с борта, пассажирский автобус, в салоне которого находились около 20 человек. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где после оказания помощи отпущены домой», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.