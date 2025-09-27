БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

«Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших нет, как и угрозы для населения.
«Целостность объекта не нарушена. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — сообщил глава Чувашии.
По его словам, система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. «Мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей», — заверил глава региона.