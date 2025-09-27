Слюсарь: Отражена массированная воздушная атака ВСУ на севере Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в субботу, 27 сентября, сообщил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотников на севере региона. По его словам, среди мирных жителей пострадавших нет.
Он уточнил, что дроны были уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.
Кроме того, в Кашарском районе загорелась трава, но пожар удалось быстро ликвидировать. В Тарасовском районе огонь повредил оборудование газораспределительной станции, которое сейчас восстанавливают специалисты, передает Telegram-канал главы.
24 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских дронов над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ.
В этот же день при ударе Вооруженных сил Украины по Новороссийску Краснодарского края погибла женщина, которая укрывалась в машине. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.