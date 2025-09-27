В Ростовской области за ночь уничтожили 27 БПЛА

В Ростовской области в ночь на 27 сентября наши силы ПВО успешно отразили масштабную атаку вражеских БПЛА. Беспилотники были уничтожены в шести северных районах Донского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь, речь идет о Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.
В министерстве обороны РФ рассказали, что в эту ночь на Дону были сбиты 27 БПЛА.
— В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали, — сказал Юрий Слюсарь.
