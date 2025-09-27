Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за ночь уничтожили 27 БПЛА

Массированная атака БПЛА отражена в шести районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 27 сентября наши силы ПВО успешно отразили масштабную атаку вражеских БПЛА. Беспилотники были уничтожены в шести северных районах Донского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь, речь идет о Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

В министерстве обороны РФ рассказали, что в эту ночь на Дону были сбиты 27 БПЛА.

— В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали, — сказал Юрий Слюсарь.

Подписывайтесь на наш Telegram.

Читайте также.

Под Ростовом из-за атаки БПЛА начался пожар на газораспределительной станции.

Ход восстановительных работ в Ленинском районе Ростова прокомментировали власти.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше