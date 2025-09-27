Ричмонд
В Волгограде обломки беспилотников повредили торговые объекты

Губернатор Бочаров сообщил о повреждении двух торговых объектов в Волгограде обломками БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 27 сентября на территории Волгоградской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, силы противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.

В результате падения обломков в Красноармейском районе повреждения получили два нестационарных торговых объекта. Губернатор уточнил, что в результате происшествия пострадавших среди людей нет.

«В Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта. Пострадавших нет», — уточнил он в Telegram-канале.

Прежде в Краснодарском крае произошёл пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Причиной возгорания стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперштабе региона.

