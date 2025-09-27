Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти задержали третьего подозреваемого по делу об отравлении алкоголем

В Ленинградской области задержали третьего фигуранта дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, жертвами которого стали 19 человек. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщает Shot.

В Ленинградской области задержали третьего фигуранта дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, жертвами которого стали 19 человек. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщает Shot.

У 54-летнего жителя Сланцев в гараже обнаружили десятки канистр со спиртом, пустые бутылки и бочки. Следствие проверяет, куда еще мог поступать опасный алкоголь, передает Telegram-канал.

От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались 19 человек. По информации следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он в свою очередь разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.

Местные жители неоднократно жаловались на 78-летнего Николая Бойцова, известного по прозвищу Боец, который подозревается в продаже суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области.