Обнаружен третий фигурант в отравлении жителей Ленобласти паленым алкоголем

В ведомстве уточнили, что фигурант проходил по делу о реализации суррогатного алкоголя, после которого ранее скончались и были госпитализированы жители Сланцевского района. Ранее по этому уголовному делу были задержаны двое жителей Сланцевского района: мужчина из деревни Гостицы и его знакомая из соседнего населенного пункта. Накануне скончались 19 человек. Следствие установило, что реализуемый алкоголь содержал метиловый спирт, что стало причиной массового отравления в Сланцевском районе.