Обнаружен третий фигурант в отравлении жителей Ленобласти паленым алкоголем

Задержан третий фигурант дела о массовом отравлении жителей Ленобласти спиртом.
В Ленинградской области задержан третий подозреваемый по делу о массовом отравлении жителей контрафактным алкоголем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Cотрудники полиции задержали 54-летнего жителя города Сланцы. В его гараже обнаружили емкости с жидкостью, предположительно содержащей спирт.
«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией. Все они изъяты и направлены на экспертизу», — рассказали в МВД. Сообщение опубликовано в telegram-канале Волк.
В ведомстве уточнили, что фигурант проходил по делу о реализации суррогатного алкоголя, после которого ранее скончались и были госпитализированы жители Сланцевского района. Ранее по этому уголовному делу были задержаны двое жителей Сланцевского района: мужчина из деревни Гостицы и его знакомая из соседнего населенного пункта. Накануне скончались 19 человек. Следствие установило, что реализуемый алкоголь содержал метиловый спирт, что стало причиной массового отравления в Сланцевском районе.