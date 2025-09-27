Губернатор Чувашии Николаев: БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию

В ночь на 27 сентября российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотников Украины в шести регионах страны. В Минобороны сообщили, что наибольшее число дронов — 27 единиц — было ликвидировано в воздушном пространстве Ростовской области. В Брянской области сбито восемь беспилотников, по шесть аппаратов уничтожено в Астраханской и Воронежской областях, пять — в Волгоградской. В Курской области были нейтрализованы два дрона, еще один беспилотник был перехвачен над Белгородским регионом.