Губернатор Чувашии Николаев: БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию

Утром 27 сентября на территории Чувашии беспилотник ВСУ попытался атаковать нефтеперекачивающую станцию вблизи поселка Конар Цивильского округа. В результате происшествия пострадавших нет, сообщил губернатор республики Олег Николаев.

Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии.

«Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — написал он в telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. Деятельность станции временно приостановлена. Службы экстренного реагирования переведены на усиленный режим работы, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности региона и его жителей. Ситуация находится под полным контролем оперативного штаба, уточнил Николаев.

В ночь на 27 сентября российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотников Украины в шести регионах страны. В Минобороны сообщили, что наибольшее число дронов — 27 единиц — было ликвидировано в воздушном пространстве Ростовской области. В Брянской области сбито восемь беспилотников, по шесть аппаратов уничтожено в Астраханской и Воронежской областях, пять — в Волгоградской. В Курской области были нейтрализованы два дрона, еще один беспилотник был перехвачен над Белгородским регионом.

