Нервного водителя с 360 граммами наркотиков задержали в Челябинске

Сотрудники ГАИ в Троицке задержали 21-летнего водителя с наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

В Троицке Челябинской области задержали водителя с 360 граммами растительного наркотика. Отечественную машину остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. Им показалось, что 21-летний водитель ведет себя нервно и волнуется.

Смутило госавтоинспекторов и то, что пятеро пассажиров покинули машину и скрылись. Поэтому сотрудники полиции решили осмотреть автомобиль. Рядом с ним и на заднем сидении обнаружили несколько черных пакетиков с веществом зеленого цвета.

— Водитель от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него госавтоинспекторы составили административный протокол, — сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинской области.

Экспертиза подтвердила, что в пакетиках был растительных наркотик — целых 360 граммов.