Нервного водителя с 360 граммами наркотиков задержали в Челябинске

Смутило госавтоинспекторов и то, что пятеро пассажиров покинули машину и скрылись. Поэтому сотрудники полиции решили осмотреть автомобиль. Рядом с ним и на заднем сидении обнаружили несколько черных пакетиков с веществом зеленого цвета.