Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туле кассирша поплатилась за обман людей на билетах на «Руки вверх»

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт группы «Руки вверх!». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным ведомства, в отдел полиции «Советский» поступило 22 заявления от граждан, которые сообщили о фактах обмана при покупке билетов.

Сотни человек не смогли попасть на концерт «Руки вверх» в Туле из-за кассирши.

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт группы «Руки вверх!». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным ведомства, в отдел полиции «Советский» поступило 22 заявления от граждан, которые сообщили о фактах обмана при покупке билетов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ ХМАО девушка нарвалась на уголовное дело из-за кражи лотерейных билетов.

«В отношении кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт популярной российской группы в Туле, возбуждено уголовное дело. Злоумышленница совершала мошеннические действия, связанные с реализацией билетов», — сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. До этого в полицию поступило не менее 22 заявлений от обманутых горожан.

Ранее в различных регионах России также возбуждались уголовные дела по фактам мошенничества, связанным с обманом граждан при покупке товаров и услуг. Так, в Екатеринбурге полиция задержала студента, который участвовал в схеме хищения денег у пенсионеров под видом помощи, а общий ущерб составил около двух миллионов рублей. Правоохранительные органы регулярно предупреждают о необходимости быть внимательными при совершении покупок и общении с незнакомцами.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше