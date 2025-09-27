В Туле кассирша поплатилась за обман людей на билетах на «Руки вверх»

Ранее в различных регионах России также возбуждались уголовные дела по фактам мошенничества, связанным с обманом граждан при покупке товаров и услуг. Так, в Екатеринбурге полиция задержала студента, который участвовал в схеме хищения денег у пенсионеров под видом помощи, а общий ущерб составил около двух миллионов рублей. Правоохранительные органы регулярно предупреждают о необходимости быть внимательными при совершении покупок и общении с незнакомцами.