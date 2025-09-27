Ричмонд
Пятеро взрослых и ребенок спасены на пожаре в Перми

Возгорание произошло на втором этаже многоэтажки.

Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермские пожарные МЧС России успешно провели операцию по спасению людей из задымленной многоэтажки, где в квартире на втором этаже произошел пожар. С помощью специальных спасательных устройств пожарным удалось вывести шесть человек, включая ребенка.

— Возгорание было ликвидировано на площади в 15 квадратных метров благодаря оперативным действиям девяти специалистов МЧС и использованию трех единиц техники, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, выясняют обстоятельства ЧП.