Пятеро взрослых и ребенок спасены на пожаре в Перми

Пермские пожарные МЧС России успешно провели операцию по спасению людей из задымленной многоэтажки, где в квартире на втором этаже произошел пожар. С помощью специальных спасательных устройств пожарным удалось вывести шесть человек, включая ребенка.
— Возгорание было ликвидировано на площади в 15 квадратных метров благодаря оперативным действиям девяти специалистов МЧС и использованию трех единиц техники, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, выясняют обстоятельства ЧП.