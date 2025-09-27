Какие авиарейсы задерживаются в России 27 сентября 2025: онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 27 сентября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Особенно сложная обстановка в аэропортах Волгограда, Астрахани и Казани, где были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее о ситуации с задержками и отменами рейсов в России — в материале URA.RU.