В аэропорту Казани массово задерживаются рейсы на вылет

Согласно табло, на утро 27 сентября отменены рейсы SU 1271 и SU 1269 в московский аэропорт Шереметьево. Задерживаются рейсы RT 631 в Петрозаводск, N4 244 в Санкт-Петербург (совмещенный с B2 2114), UT 317 в Грозный, FV 6200 (совмещенный с SU 6200) в Москву. Регистрация на некоторые рейсы продолжается, но вылеты происходят с опозданием. Аэропорт просит пассажиров прибывать заранее и быть готовыми к изменению времени отправления.