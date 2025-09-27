Трое человек погибли в жёстком лобовом ДТП В Хабаровском крае

В результате ДТП погибли все, кто находился в салоне Corolla. 72-летняя женщина скончалась на месте, её ровесник, управлявший автомобилем, умер в районной больнице. Ещё одна 73-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.