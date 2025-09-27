Ричмонд
Трое человек погибли в жёстком лобовом ДТП В Хабаровском крае

На месте работают сотрудники ГАИ и следователи.

Источник: Аргументы и факты

В Советско-Гаванском районе в результате лобового столкновения автомобилей погибли три пожилых человека. Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Хабаровского края.

Авария произошла 27 сентября около 12:20 на третьем километре автодороги, ведущей к рабочему посёлку Лососина. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и не предоставил преимущество двигавшемуся навстречу автомобилю Hilux Surf, из-за чего машины столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП погибли все, кто находился в салоне Corolla. 72-летняя женщина скончалась на месте, её ровесник, управлявший автомобилем, умер в районной больнице. Ещё одна 73-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.