Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baza: Число жертв метилового спирта в Ленобласти выросло до 25

Количество жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает Baza.

Количество жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает Baza.

Шесть новых смертей зафиксированы в деревне Красные Череповицы Волосовского района.

По информации Telegram-канала, все погибшие предварительно приобрели алкоголь у одного местного пенсионера, который уже задержан правоохранительными органами.

По информации следователей, к делу может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он в свою очередь разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.

Местные жители неоднократно жаловались на 78-летнего Николая Бойцова, известного по прозвищу Боец, который подозревается в продаже суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области.