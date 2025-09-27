Baza: Число жертв метилового спирта в Ленобласти выросло до 25

Количество жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает Baza.
Шесть новых смертей зафиксированы в деревне Красные Череповицы Волосовского района.
По информации Telegram-канала, все погибшие предварительно приобрели алкоголь у одного местного пенсионера, который уже задержан правоохранительными органами.
По информации следователей, к делу может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он в свою очередь разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.
Местные жители неоднократно жаловались на 78-летнего Николая Бойцова, известного по прозвищу Боец, который подозревается в продаже суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области.