В Ташкенте спасателям МЧС пришлось вскрывать лифт, чтобы вызволить пятерых человек

Причём подобная проблема актуальна не только для старых советских многоэтажек, но и для новостроек, торговых центров и других коммерческих объектов. Во многих новых зданиях лифты устанавливают формально для сдачи объекта в эксплуатацию, но затем их обслуживание и технический контроль фактически игнорируются. Жильцы и посетители становятся заложниками ситуации, когда никто не отвечает за безопасность оборудования, а обслуживание лифтов проводится из рук вон плохо или не проводится вовсе.