В Ташкенте спасателям МЧС пришлось вскрывать лифт, чтобы вызволить пятерых человек

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Используя специальное оборудование, сотрудники МЧС вскрыли лифт и благополучно вызволили всех пострадавших. К счастью, медицинская помощь никому из них не понадобилась.
Этот случай вновь напомнил о масштабной проблеме с лифтами в столице. Буквально на днях Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности сообщил, что в стране эксплуатируются 9 138 лифтов, не прошедших обязательного технического осмотра. Из них почти 7 тысяч находятся именно в Ташкенте — то есть значительная часть столичных лифтов работает с нарушением требований безопасности.
Ситуация осложняется тем, что многие дома построены десятки лет назад, а обновление лифтового парка идёт крайне медленно. При этом ежемесячно в городе фиксируются случаи застревания людей в лифтах.
Причём подобная проблема актуальна не только для старых советских многоэтажек, но и для новостроек, торговых центров и других коммерческих объектов. Во многих новых зданиях лифты устанавливают формально для сдачи объекта в эксплуатацию, но затем их обслуживание и технический контроль фактически игнорируются. Жильцы и посетители становятся заложниками ситуации, когда никто не отвечает за безопасность оборудования, а обслуживание лифтов проводится из рук вон плохо или не проводится вовсе.
Проблема требует срочного решения не только на уровне профилактики, но и системных изменений в сфере обслуживания и контроля за состоянием лифтов. Пока же жителям приходится надеяться только на оперативность спасателей.