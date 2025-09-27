Генпрокуратура подала иск к арестованному владельцу порта в Туапсе

Новрузов был арестован в начале сентября. Основанием для задержания стало обвинение в хищения имущества на общую сумму 919 миллионов рублей. Следственные органы УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бизнесмен подавал апелляционную жалобу с просьбой о смягчении меры пресечения, но судебная инстанция оставила ходатайство без удовлетворения.