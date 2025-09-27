Генпрокуратура подала иск к арестованному владельцу порта в Туапсе

Генеральная прокуратура Росси направила исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края. Иск адресован бизнесмену Шахлару Новрузову, который ранее был арестован по обвинению в хищении денежных средств. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Согласно материалам дела, в числе ответчиков по иску значится компания «Вониксель лимитед». Указанная фирма выступает учредителем общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП). Также ответчиком по делу проходит предприниматель Олег Басин, ранее занимавший должность топ-менеджера в компании «Инжтрансстрой».
Новрузов был арестован в начале сентября. Основанием для задержания стало обвинение в хищения имущества на общую сумму 919 миллионов рублей. Следственные органы УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бизнесмен подавал апелляционную жалобу с просьбой о смягчении меры пресечения, но судебная инстанция оставила ходатайство без удовлетворения.
Ранее KP.RU писал, что Свердловский районный суд продолжает рассматривать хищение 195 миллионов рублей, выделенных на поставку оборудования для АО «Протон-ПМ». Обвиняемые — бывшие руководители компании и сотрудники ООО «ИКФ “Солвер”.