СБУ объявила в розыск гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева

По данным ведомства, основанием для этого стали его действия, которые расцениваются как угроза национальной безопасности Украины. Глава «Росатома» с 2022 года также внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ), который публикует сведения о лицах, обвиняемых Киевом в поддержке или участии в действиях против интересов Украины.