На участке Руд — Голынки под Смоленском восстановили движение после аварии

Также возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково.

Источник: Аргументы и факты

На участке Руд — Голынки Смоленской области, где 26 сентября грузовой автомобиль столкнулся с товарным поездом, восстановлено движение поездов, сообщили в МЖД.

В сообщении говорится, что поезда на перегоне курсируют в штатном режиме. Также возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково.

Напомним, грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарным поездом, несмотря на применение машинистом экстренного торможения. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, после чего груз загорелся. Машинист поезда и его помощник получили травмы средней тяжести. Водитель грузовика погиб.