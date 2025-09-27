На участке Руд — Голынки под Смоленском восстановили движение после аварии

Напомним, грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарным поездом, несмотря на применение машинистом экстренного торможения. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, после чего груз загорелся. Машинист поезда и его помощник получили травмы средней тяжести. Водитель грузовика погиб.