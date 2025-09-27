Новая вспышка смертельных отравлений произошла в Ленобласти от метилового спирта

В Волосовском районе Ленобласти зафиксирована новая вспышка смертельных отравлений метиловым спиртом. Mash сообщает о шести погибших.
По данным следствия, большинство жертв проживали на соседних улицах в Волосово, где их и нашли мертвыми. Исключением стал мужчина, тело которого обнаружили в деревне Красные Череповицы. С 10 по 17 сентября экспертиза выявила у всех погибших наличие метанола в крови.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Задержан 63-летний местный житель, у которого из квартиры изъяли канистры с характерным запахом алкоголя. Среди погибших, по предварительным данным, оказалась его супруга, передает Telegram-канал.
От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались 25 человек. По информации следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он в свою очередь разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.
Местные жители неоднократно жаловались на 78-летнего Николая Бойцова, известного по прозвищу Боец, который подозревается в продаже суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области.