Прокуратура подала иск против бизнесмена Новрузова, владеющего портом в Туапсе

Шахлар Новрузов, известный представитель азербайджанской диаспоры на Кубани и директор ряда компаний, был арестован в начале сентября 2025 года по обвинению в попытке мошенничества с недвижимостью на сумму 919 миллионов рублей. Суд оставил его под стражей до 26 сентября, несмотря на ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. Уголовное дело против Новрузова инициировало УФСБ по Краснодарскому краю.