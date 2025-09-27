Прокуратура подала иск против бизнесмена Новрузова, владеющего портом в Туапсе

Новрузова ранее обвиняли в хищении 919 миллионов рублей.
Против ранее арестованного бизнесмена Шахлара Новрузова и компании «Вониксель лимитед» подала иск Генпрокуратура. Эта информация следует из картотеки арбитражных дел.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПредставителя азербайджанской диаспоры на Кубани арестовали за махинации.
Согласно ей, компания «Вониксель лимитед» выступает ответчиком по делу. Компания является владельцем порта в Туапсе ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП). Сам бизнесмен был задержен еще в начале сентября.
Помимо Новрузова, среди ответчиков значится бизнесмен Олег Басин. Ранее он находился на руководящем посту в компании «Инжтрансстрой».
Шахлар Новрузов, известный представитель азербайджанской диаспоры на Кубани и директор ряда компаний, был арестован в начале сентября 2025 года по обвинению в попытке мошенничества с недвижимостью на сумму 919 миллионов рублей. Суд оставил его под стражей до 26 сентября, несмотря на ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. Уголовное дело против Новрузова инициировало УФСБ по Краснодарскому краю.