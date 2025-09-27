Число жертв метилового спирта в Ленобласти выросло до 25

Экспертиза подтвердила наличие метанола в крови всех погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведомство задержало 63-летнего местного жителя, в квартире которого обнаружили канистры с жидкостью, имеющей запах алкоголя. В правоохранительных органах отмечают, что большинство жертв проживали на соседних улицах в Волосово, их тела были найдены по месту жительства.