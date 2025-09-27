Ричмонд
В Хабаровском крае в ДТП погибли три человека

В результате лобового столкновения автомобилей погибли три человека.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли в результате ДТП в Хабаровском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла на подъезде к поселению Лососина в Советско-Гаванском районе днем 27 сентября. Водитель Toyota Corolla не предоставил преимущества в движении водителю Toyota Hilux Surf, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Пассажирка Toyota Corolla 1953 года рождения погибла на месте ДТП, водитель этой же машины 1953 года рождения скончался в хирургическом отделении больницы. А вторая пассажирка Toyota Corolla 1952 года рождения умерла в машине скорой помощи.

Накануне в Смоленской области грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарным поездом, в результате чего погиб водитель грузовика и пострадала локомотивная бригада. С рельсов сошли 18 вагонов с бензином, после чего начался пожар.