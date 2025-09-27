В Хабаровском крае в ДТП погибли три человека

Накануне в Смоленской области грузовик выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с товарным поездом, в результате чего погиб водитель грузовика и пострадала локомотивная бригада. С рельсов сошли 18 вагонов с бензином, после чего начался пожар.