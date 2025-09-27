Скончалась актриса из «Глухаря» Гаврилова

Гаврилова получила широкую известность благодаря ролям в кино и на телевидении. Ее профессиональное портфолио насчитывает 126 кинопроектов. В 1974 году актриса исполнила главную роль в фильме «Северная рапсодия», где ее партнерами по съемочной площадке стали Леонид Куравлев, Евгений Моргунов, Георгий Вицин и другие выдающиеся артисты. В 1976 году она сыграла Ольгу, старшую сестру Жени, в экранизации «Тимур и его команда».