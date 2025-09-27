Ричмонд
В Ростовской области за сутки произошло 16 пожаров

В Ростовской области за минувшие сутки случилось 10 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в минувшие сутки, 26 сентября, спасатели боролись с 16 пожарами. Из них в шести случаях полыхала трава, 10 возгораний являлись техногенными. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, также специалисты ведомства выезжали на две аварии. Всего к работе в пятницу привлекали 128 спасателей и 32 единицы техники.

В МЧС напомнили, что на Дону сохраняется высокая пожароопасность.

— А местами в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах- чрезвычайная пожароопасность, — отметили в ведомстве.

