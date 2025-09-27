Ричмонд
Природный пожар вспыхнул в Башкирии

В Стерлибашевском районе Башкирии загорелась сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа на территории Башкирии не зафиксировали ни одного лесного пожара. Единственное загорание сухой растительности ликвидировано в деревне Раевка Стерлибашевского района. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, с начала 2025 года в регионе возникло 15 очагов лесных пожаров, которые охватили общую площадь более 30 гектаров. Также зафиксировано 345 загораний сухой травы и растительности на общей площади свыше 1300 гектаров.