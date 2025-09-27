В Ленобласти задержали третьего подозреваемого в продаже суррогата

В Ленинградской области задержали третьего подозреваемого в деле о гибели от суррогатного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя», — написала она в своем Telegram-канале.
Третьим фигурантом дела стал 54-летний житель города Сланцы, в гараже которого обнаружили емкости со спиртосодержащей жидкостью. Сейчас данная продукция изъята для проведения необходимой экспертизы.
Волк отметила, что правоохранители также пытаются установить, куда еще сбывался суррогатный алкоголь.
Напомним, о массовом отравлении в Ленинградской области стало известно в минувшую пятницу, 26 сентября. Тогда по меньшей мере 19 человек погибли из-за суррогатного алкоголя, который распространял мужчина из деревни Гостицы. Как утверждается, делал он это вместе с подельницей, которую также арестовали.