В Ленобласти задержали третьего подозреваемого в продаже суррогата

Напомним, о массовом отравлении в Ленинградской области стало известно в минувшую пятницу, 26 сентября. Тогда по меньшей мере 19 человек погибли из-за суррогатного алкоголя, который распространял мужчина из деревни Гостицы. Как утверждается, делал он это вместе с подельницей, которую также арестовали.